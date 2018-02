Homem morre soterrado em obra na capital mineira

Silva - cujo corpo foi retirado dos escombros por homens do Corpo de Bombeiros - foi a terceira vítima registrada em Minas desde o início do período chuvoso, em outubro. As outras mortes ocorreram em Reduto, na Zona da Mata, e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. No domingo, Wanderlei Jacinto dos Reis, de 38, morreu enquanto nadava no Rio Preto, no Vale do Aço, mas a Defesa Civil não considera que ele seja vítima da chuva pois assumiu o risco ao pular na água.

Hoje, a chuva também levou moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Belo Horizonte, a organizarem um protesto para cobrar solução para as enchentes na região, mas a manifestação terminou em confronto com a polícia. O confronto começou depois que parte dos manifestantes tentou fechar a rua onde ocorria o protesto. Em todo o Estado, 22.826 pessoas foram afetadas pelos temporais, que destruíram 39 casas e 12 pontes e danificaram 1.512 residências e dez pontes.