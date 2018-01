HOMEM-OBJETO "Completamente abismados." É assim que os criadores do 3Doodler, a primeira caneta 3D do mundo, descrevem a reação diante do sucesso estrondoso de seu projeto. Os números são realmente espetaculares. Quando o plano foi lançado no site de financiamento coletivo Kickstarter, em 19 de fevereiro, a meta era receber US$ 30 mil. Duas semanas depois, ele já tinha arrecadado mais de US$ 2 milhões. É uma das dez iniciativas mais bem-sucedidas do Kickstarter.