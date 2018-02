Homem pega 27 anos por morte durante ataques do PCC

A condenação foi decidida em sessão do Tribunal do Júri, realizada no fórum de Rio Preto. A defesa negou a autoria do crime, alegando que Santos não estava na cidade no dia do homicídio. No entanto, o júri composto por quatro homens e três mulheres foi convencido pelo MP e decidiu pela condenação por homicídio qualificado. Na noite do crime, 12 de maio de 2006, Juvenal fazia a guarda do prédio do Instituto Penal Agrícola (IPA), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, quando foi baleado por dois homens num carro roubado.