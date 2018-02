Homem pousa de parapente no Rock In Rio Um homem pousou de parapente em plena Cidade do Rock pouco após a abertura dos portões, na tarde deste domingo (15). Ele foi imediatamente retirado do local por seguranças. Segundo os agentes, ele partiu da Pedra Bonita, em São Conrado, a cerca de 25 quilômetros do local, e tinha a intenção de assistir aos shows do Rock In Rio.