Homem que abusou de filha por 5 anos é preso em SC Foi preso na última sexta-feira um homem, de 34 anos, acusado de abusar sexualmente da filha durante cinco anos, em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o irmão, de 13 anos, era obrigado a presenciar as cenas do crime.