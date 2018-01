Homem quer trocar clipe de papel por uma casa pela Web. Conseguirá? Em mais uma idéia aparentemente maluca, um canadense quer trocar um clipe de papel por uma casa. Isso mesmo. Usando um blog, o canadense Kyle MacDonald quer fazer várias trocas até chegar ao seu objetivo, que é uma casa própria. O que parecia mais uma demonstração de nonsense, está se tornando uma das histórias únicas que só a internet poderia possibilitar. Em julho de 2005, ele divulgou no site de anúncios Craiglist.org que trocaria um clipe de papel vermelho por algo melhor. Em Vancouver, duas mulheres lhe deram uma caneta em forma de peixe pelo clipe. Que foi trocado depois por uma maçaneta, depois trocado por um fogareiro, que virou um gerador, que virou um barril de cerveja e um anúncio luminoso,... até chegar, atualmente, a um aluguel de um ano em uma casa, na cidade de Phoenix, no Arizona (EUA). No site, MacDonald divulga as várias etapas de sua epopéia online, com direito a fotos e vídeos. Vale uma visita.