Homem recebe conta de US$ 218 trilhões na Malásia Logo depois que o pai de Yahaya Wahab faleceu, ele pagou a última conta telefônica, vencida em janeiro, no valor de 84 ringgits (cerca de US$ 23) e achou que havia feito tudo o que devia. Mas nada podia prepará-lo para a conta que a Telekom Malaysia lhe enviou, no valor de US$ 218 trilhões, segundo divulgou o jornal New Straits Times, nesta segunda-feira. Wahab também foi informado de que tem 10 dias para pagar a conta, sob risco de ser processado. A empresa não divulgou se a conta é um erro ou se a linha do pai de Yahaya foi usada indevidamente após sua morte. A Telekom Malaysia é a maior empresa de telecomunicações na Malásia. Com Agências internacionais