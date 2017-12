Homem rouba ônibus no Rio para visitar família no NE Um homem não identificado roubou um ônibus da empresa Transporte Futuro na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, na noite desse domingo, 6. Aos policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá) ele disse que usaria o veículo e os R$ 350 que estavam no veículo para visitar a família no Nordeste.