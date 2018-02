Homens cobram para fazer travessia de passageiros

O sapateiro Gilvênio dos Santos, de 61 anos, afirmou que chegou às 6 horas para começar esse trabalho: "Todo ano acontece isso e tem ano que consigo faturar. Só hoje, até meio-dia, já tinha ganho mais de 200 reais". O pedreiro Alexandro Pinheiro dos Santos, de 26 anos, faz aniversário nesta quarta-feira e passou o dia no local: "Tirei 300 reais desde as 6 horas. Pagamos nossas contas e quando chove passamos por esse constrangimento. O problema na estação é antigo e essa é minha forma de ajudar". Pinheiro dos Santos estava com o irmão, Tiago Henrique, de 27 anos, também pedreiro, que preferiu não dizer quanto havia ganhado.

Alguns passageiros se revoltaram com a cobrança feita por Gilvênio dos Santos, Pinheiro dos Santos e Henrique - sentiram-se explorados. A doméstica Beth Silva discutiu com eles: "Quem tem o dinheiro da passagem certinho não consegue passar, pois não tem um real. Todo ano eles, exploram a gente. Perdi o dia inteiro de trabalho." A passagem liga a plataforma de trem à estação e a Avenida Marechal Rondon à Rua Licínio Cardoso.