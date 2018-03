Homens invadem hospital e executam paciente no PR

Um homem de 38 anos foi executado na noite de segunda-feira, 30, por duas pessoas que invadiram o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, a cerca de 390 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, onde estava internado. A polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão em algumas casas da cidade durante esta terça-feira, 1º, e já tem dois suspeitos do crime. "Estamos juntando as provas para pedir as prisões", disse o delegado Marcos Belinati. Segundo ele, Everson Rodrigues da Costa estava internado desde sexta-feira, após receber um tiro na perna alegando que se tratava de um assalto. Mas o delegado não acredita nessa versão porque Costa já cumpriu pena por tráfico de drogas e poderia ter sido vítima de alguma disputa entre traficantes. Os dois homens que o mataram chegaram ao hospital por volta das 22 horas em uma moto e vestidos com jaquetas e capacetes. Eles renderam o recepcionista que os levou até uma sala onde estavam o médico plantonista, uma enfermeira e um auxiliar de enfermagem. Eles trancaram as janelas e fecharam as cortina. "Disseram que estavam ali para matar alguém e que nada lhes aconteceria desde que colaborassem", afirmou o delegado. Depois perguntaram pelo paciente Wilson, mas foram informados de que não havia ninguém com esse nome. Então disseram que era a pessoa que tinha sido baleada na sexta-feira. Eles obrigaram o auxiliar de enfermagem a levá-los até o quarto onde Costa estava internado. "Ele foi executado com vários tiros", disse Belinati. O exame do Instituto Médico Legal ainda não estava pronto na tarde de ontem. Outros dois pacientes que estavam no mesmo quarto não foram incomodados. Depois disso, os dois homens desapareceram. Nas buscas realizadas pela polícia foram encontrados um capacete e uma jaqueta semelhantes aos utilizados no crime, mas ninguém estava na casa.