Homens invadem subprefeitura e assaltam caixa eletrônico Mais de dez assaltantes, munidos de pistola e fuzis, renderam nove funcionários da subprefeitura de Itaquera, zona leste de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 02. Por volta das 21h, os invasores arrombaram, com um maçarico, um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica localizado dentro do prédio. Ninguém ficou ferido.