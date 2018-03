Homens preferem cantadas mais diretas de mulheres

Uma pesquisa realizada na Universidade Bucknell, na Pensilvânia, revelou que os homens preferem uma abordagem direta quando recebem uma cantada de uma mulher.

De acordo com o estudo, os homens têm dificuldade em entender os sinais que indicam o nível de interesse que uma mulher pode ter em relação a eles, mesmo que a linguagem corporal dela seja convidativa.

Frases simples como "Você gostaria de ir jantar?" ou "Posso te dar o meu telefone?" evitam confusão e ajudam a garantir o sucesso do flerte.

Os pesquisadores pediram a um grupo de mulheres que revelassem suas melhores frases para abordar um potencial namorado. Eles apresentaram as 50 respostas mais comuns e pediram a 70 homens e mulheres que dissessem se achavam que elas surtiam um efeito positivo.

As mulheres também preferiram uma abordagem mais direta, mas consideraram positivas frases que têm o objetivo de identificar interesses comuns.

Cantadas supostamente bem humoradas como "A sua camisa combina com a minha roupa de cama" não foram bem vistas, de acordo com o estudo, que foi publicado na revista Personality and Individual Differences.

Pior do que esta, só aproximações com frases como "Acho que eu te conheço. Nós já nos encontramos antes?"

O psicólogo Joel Wade, que liderou o estudo, disse: "Indicação direta de um possível encontro assim como a sugestão de uma possível data dá ao homem um sinal mais clarodo que a emissão de sinais não-verbais vagos que o homem precisa decifrar."

Wade disse que sugestões diretas retiram qualquer "incerteza em relação ao resultado da interação".

