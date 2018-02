Homicídios caem 10% no 2º trimestre em São Paulo

Junho foi o mês com menor número de assassinatos na história recente (296 casos), o que corresponde a 8,84 homicídios por grupo de 100 mil habitantes no Estado, segundo a secretaria. No segundo trimestre deste ano, foram registrados 115 homicídios a menos do que no mesmo trimestre do ano passado - 1.169 assassinatos entre abril e junho de 2009, contra 1.054 este ano.

Os crimes contra o patrimônio também recuaram em São Paulo. No segundo trimestre deste ano, os roubos caíram 13%, consolidando a tendência de queda do primeiro trimestre. Em números absolutos, houve 9.020 crimes a menos de abril a junho em relação ao segundo trimestre de 2009.

A SSP avalia que a redução dos crimes contra o patrimônio e a retomada da tendência de queda dos homicídios resulta de mudanças nas políticas de segurança pública paulista, da ação das polícias e da melhora do cenário econômico.

Os roubos seguidos de morte (latrocínios) caíram 22% em relação ao mesmo período de 2009.

Os roubos e furtos de veículos também diminuíram em São Paulo (9%). Entre abril e junho deste ano, as polícias paulistas localizaram, recuperaram e devolveram aos proprietários 42% dos veículos roubados.