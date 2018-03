Homicídios caem 26,5% em áreas com UPPs no Rio, diz ISP O Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio divulgou os dados consolidados sobre as incidências criminais em 30 áreas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) referentes a 2013. Os índices de homicídio doloso e letalidade violenta tiveram redução de 26,5%. Também foram registrados menos seis casos de homicídios decorrentes de intervenção policial (conhecidos como auto de resistência), entre 2012 e 2013. Por outro lado, houve aumento de roubos de rua (7%) e de veículos (5,8%).