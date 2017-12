Homogeneidade dos animais acirra disputa no ranking

Com o número recorde de 1.600 animais, o ranking do nelore está na reta final. A última etapa está sendo realizada na Expoinel. Os julgamentos começaram domingo. Os melhores animais nelores e nelores-mochos serão conhecidos domingo. Julgar os animais não é tarefa fácil, mesmo para jurados experientes. O nível dos animais de elite é cada vez mais homogêneo. ''''E o número de bons animais também é cada vez maior'''', diz o jurado Célio Arantes Heim. Heim acredita que o avanço da biotecnologia, da alimentação, do manejo e do uso de touros de progênie comprovada são responsáveis pelo crescimento do setor. E o próprio ranking ajuda a proporcionar esta equivalência. ''''A maioria dos animais em competição na Expoinel já foi pontuada em outras etapas'''', diz. ''''Isso valoriza ainda mais a final.'''' Para ser campeão, explica Heim, o animal precisa ser perfeito nas características da raça e no quesito funcional (aprumos e parte sexual de reprodução). ''''Como os animais estão muito próximos em qualidade, o que tem definido os melhores são as características econômicas: melhor carcaça, conformação e precocidade.'''' EXPECTATIVA A expectativa dos criadores é grande. O pecuarista Márcio Molero, da Fazenda Pontal, em Umuarama (PR), levou 15 animais para Uberaba. ''''Estamos em sexto lugar no ranking dos criadores'''', diz Molero. ''''Se terminarmos assim está bom demais.'''' Ter um animal ranqueado é um canal de comercialização para os criadores. ''''Vendemos recentemente a Galáxia (1 PE do Pontal) num leilão por R$ 29 mil (valor de cada uma das 14 parcelas). Se ela não estivesse em pista, sairia por R$ 5 mil a R$ 10 mil (a parcela)'''', calcula. As competições também ajudaram a promover os touros do criatório. ''''Temos dois touros em central de inseminação. Só conseguimos depois das pistas.''''