Honda anuncia veículo com sistema de estacionamento automático A japonesa Honda anunciou o desenvolvimento de uma nova tecnologia de baliza ´assistida eletronicamente´, e que promete facilitar a vida de quem quer estacionar o automóvel sem ter muito trabalho. O sistema, que também será vendido separadamente, a 52500 ienes (cerca de US$ 450), equipará a nova versão do compacto Life, que deve chegar ao mercado mundial neste mês. Pressionando um botão, o carro se move para a frente e coloca a direção em posição de iniciar a ré, com a assistência de um sistema de áudio que fornece orientações sobre o estacionamento. A tecnologia é similar a sistemas utilizados em outros modelos da Toyota, Volkwagen e BMW, mas ainda longe de promessas do passado, de um sistema que fizesse todo o trabalho de estacionamento. Tentativas nesse sentido já mostraram ser tecnicamente possível deixar para o carro a tarefa de estacionar em uma vaga, embora não viável economicamente, pelo custo que estes sistemas trariam para os veículos. Um exemplo disso é o Volkswagen Futura, protótipo de 1989 da Volkswagen e que fazia a proeza de estacionar sozinho, o que permitira ao motorista até ficar olhando tudo do lado de fora. Só que o ´truque´ estava nos dois eixos móveis do veículos, que permitiam às quatro rodas do carro virarem na hora de estacionar. Bem mais fácil.