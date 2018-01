Hong Kong absolve Yahoo! da acusação de revelar dados O órgão de proteção da privacidade na região administrativa especial de Hong Kong decidiu nesta quinta-feira, 15, que a filial local do Yahoo! não violou as leis sobre dados pessoais ao revelar o endereço IP do computador do jornalista Shi Tao às autoridades chinesas, que mais tarde permitiria a sua detenção. Segundo o jornal South China Morning Post, Roderick Woo Bun, comissário de Privacidade de Dados Pessoais, decidiu na quarta-feira, 14, que um endereço de Protocolo da internet (IP) de um computador não é um dado pessoal, já que não revela a identidade de uma pessoa. A conclusão da comissão faz parte da investigação de uma queixa contra a Yahoo! Hong Kong. A empresa é acusada de ajudar as autoridades chinesas a identificar Shi. O jornalista foi acusado, em abril de 2005, de entregar ilegalmente segredos de Estado a entidades estrangeiras. Hoje ele cumpre uma condenação de 10 anos de prisão. Charles Mok, ex-presidente da Associação de Provedores de Serviços de Internet, criticou Woo. Ele afirmou que a Yahoo! deu a informação com claro conhecimento de que o endereço IP, com outras referências, poderia revelar a identidade de um indivíduo. "Isso é, de fato, revelar dados pessoais", afirmou ao jornal.