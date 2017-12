Hope é punida por revistas íntimas de funcionária A fabricante de calcinhas e sutiãs Hope do Nordeste terá de pagar uma indenização de R$ 27,2 mil a uma operadora de telemarketing que era submetida a revistas íntimas diárias ao final do expediente. Conforme depoimento de uma funcionária que realizava os procedimentos, as trabalhadoras tinham de mostrar a marca da lingerie. Elas tinham de levantar a blusa e, se estivessem de calças, abaixá-las até o joelho para que fossem verificadas as etiquetas.