Horário de verão termina este fim de semana Termina à meia-noite deste sábado o horário de verão 2007/2008. Os moradores das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País deverão, então, atrasar seus relógios em uma hora. Esta edição do horário de verão começou à zero hora do dia 14 de outubro e vigorou nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A expectativa inicial do governo era de que o horário de verão deste ano levasse a uma redução de 4% a 5% no consumo de energia no chamado "horário de pico" (entre 19h e 22h,), o equivalente a cerca de 2 mil megawatts (MW). O balanço final sobre a quantidade de energia que foi economizada deverá ser anunciado amanhã, após a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O principal objetivo do horário de verão é evitar a concentração do consumo de energia entre o fim da tarde e o começo da noite. A mudança nos relógios faz com que a luz natural - que nesta época do ano já é mais intensa - possa ser aproveitada por mais tempo.