Horário eleitoral começa quinta-feira à noite na TV, diz TSE

O TSE afirmou que a decisão foi tomada em sessão administrativa que atendeu a "um pedido conjunto das coligações partidárias dos candidatos" - a presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, e Aécio Neves (PSDB).

O horário eleitoral começará com Dilma, que obteve maior votação no primeiro turno, com 41,6 por cento dos votos válidos, alternando a ordem a cada programa. Aécio obteve 33,6 por cento dos votos válidos. Cada candidato terá 10 minutos.

A propaganda gratuita será veiculada em dois períodos diários de 20 minutos, incluindo os domingos, iniciando-se às 7h e às 12h no rádio, e às 13h e às 20h30 na televisão, no horário de Brasília.

Segundo o TSE, no Distrito Federal e nos 13 Estados onde haverá segundo turno para governador, a propaganda gratuita no rádio e na TV dos candidatos ao governo estadual será veiculada após os programas dos candidatos à Presidência.

A propaganda gratuita no rádio e na TV vai até 24 de outubro, dois dias antes do segundo turno.

(Reportagem de Tatiana Ramil)