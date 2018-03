Hosmany é preso na Islândia e quer acabar livro no país

O Brasil não tem acordo de extradição com a Islândia, mas pode usar um pacto de reciprocidade - tratamentos iguais para presos nos dois países - para trazer Hosmany de volta. Ainda ontem, o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Junior, acionou a Interpol para que peça à Islândia que aguarde a comunicação formal do governo brasileiro de que tem interesse na extradição do médico. A primeira sinalização, segundo Tuma Júnior, será entregue hoje ou amanhã ao governo daquele país. O pedido formal de extradição chegará em no máximo duas semanas.

O ex-cirurgião conta que não quer voltar ao Brasil. ?Se o Brasil quiser me levar, me considere como um médico. Então me deixem ficar do mesmo jeito que o Lalau, que daí eu volto para São Paulo?, afirmou, fazendo referência ao juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto. Condenado pela Justiça por desviar quase R$ 170 milhões da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, está preso em regime domiciliar. Marco Antônio Arantes de Paiva, advogado de Hosmany, voltou a afirmar ao estadao.com.br que vai abandonar a defesa do caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.