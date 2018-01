Hospedagem de sites crescerá 30% em 2007 A entrada de empresas de pequeno e médio porte na internet fará com que as empresas de hospedagem, ou webhosting, movimentem cerca de R$ 360 milhões no País ao longo deste ano, na colocação de seus sites, em estratégias de vendas online e em ações de marketing, como no uso de links patrocinados, com crescimento de 30%. O dado foi anunciado pela empresa de hospedagem Plugin, que divulgou um balanço do setor de hospedagem de sites, com base nas estatísticas do Registro.br e que dá conta de que no ano passado, quase 400 empresas de hospedagem de sites iniciaram sua operação no País, com aumento de 40% no número de companhias em relação a 2005. Do milhão de domínios com a extensão .br, 60% estão concentrados na região Sudeste e a região Sul vem a seguir com 20%, ficando o restante do País com os demais 20%.