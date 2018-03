Hospitais do SUS passarão por avaliação em SP Mais de 600 hospitais de São Paulo que prestam assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão submetidos a uma avaliação de atendimento promovida pela Secretaria de Saúde do Estado. O "provão" tem como objetivo monitorar o serviço prestado e identificar irregularidades na saúde pública. A pesquisa de satisfação abordará também o nível do atendimento, qualidade das acomodações e tempo de espera para internação. O Programa de Satisfação dos Usuários do SUS e Monitoramento da Qualidade da Gestão dos Serviços abrange hospitais públicos estaduais, municipais e filantrópicos, e será lançado oficialmente na segunda-feira, quando cerca de 200 mil pacientes que estiveram internados nos hospitais conveniados ao SUS em novembro de 2007 receberão pelo correio o formulário personalizado. Um código de identificação permitirá que a pesquisa seja respondida gratuitamente pela internet, correio ou telefone. De acordo com a Secretaria da Saúde, as unidades mais bem avaliadas serão premiadas, enquanto as que tiverem a prestação considerada insatisfatória receberão orientações técnicas e treinamento. Caso sejam verificadas irregularidades, os hospitais poderão ser penalizados com multa, perda de auxílio financeiro e até descredenciamento do SUS.