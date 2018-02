Hospitais dos EUA se preparam para pânico do Ebola em meio à temporada de resfriados

A mulher viajou à África do Sul durante o pior surto de Ebola já registrado e viagem chegou ao fim após seis semanas ou duas vezes o período potencial de incubação pela infecção do Ebola.

"Há muita ansiedade e a resposta para a ansiedade é informação e formação", disse o Dr. Bruce Hirsch, um especialista em doenças infecciosas no Hospital Universitário de North Shore, em Manhasset, Nova York.

O medo da mulher é emblemático do pânico em todo o país desde que o viajante liberiano Thomas Eric Duncan se tornou a primeira pessoa diagnosticada com Ebola nos Estados Unidos no dia 30 de setembro. Dois dos enfermeiros que o trataram em um hospital de Dallas, Texas, se infectaram, e várias centenas de contatos mais potenciais, diretos e indiretos, foram rastreadas.

Dezenas de infecções falsas por Ebola têm sido relatadas pelos hospitais, ainda que o vírus seja transmitido através do contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada e não esteja pelo ar.

Com a estação de gripe anual iminente, hospitais e médicos estão preparando salas de emergência que poderão ser alagados com pacientes que temem Ebola, mas que esteja resfriados, com sintomas semelhantes aos estágios iniciais de Ebola, como febre e dores no corpo.

(reportagem de Bill Berrot e Yasmeen Abutaleb