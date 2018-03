Hospitais têm prejuízo de R$ 3 milhões com exames

Antes de o aumento ser repassado, a Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBBMN) calculou o reajuste necessário na tabela do SUS e enviou o estudo ao Ministério da Saúde. Pelo levantamento, os valores pagos pelo governo para os diferentes tipos de cintilografia precisariam ser elevados em 32%, em média. O déficit para as clínicas e hospitais, segundo dados da SBBMN, chegaria a R$ 3 milhões. Apenas os exames de cintilografia óssea, para diagnosticar metástase de câncer nos ossos, teriam gerado prejuízo de R$ 400 mil nesses dois meses.

?Não podemos interromper os exames, mas não sei até quando os serviços vão aguentar?, diz o presidente da SBBMN, José Soares Júnior. Na opinião de Eduardo Nóbrega, diretor do departamento de Medicina Nuclear do hospital A.C. Camargo, o problema mostra a falta de racionalidade do sistema. ?Tanto o órgão que vende (Ipen) quanto o que paga (Ministério da Saúde) são do governo?, diz. Procurado pela reportagem do Estado, o ministério afirma que ainda está avaliando o reajuste para os procedimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.