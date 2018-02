Hospital busca pacientes para operar catarata pelo SUS

O Hospital Oftalmológico de Sorocaba (SP) está à procura de pacientes com catarata para cirurgia gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O superintendente do Banco de Olhos da cidade, que mantém o hospital, Edil Vidal de Souza, lançou um apelo nesta terça-feira, 3, para atrair novos pacientes. "Pedimos aos municípios da região que enviem portadores de catarata para serem avaliados, através do Departamento Regional de Saúde, e assim possam se beneficiar dos nossos mutirões."

A catarata é uma doença que pode levar à cegueira, por isso faz parte do Programa de Cirurgias Eletivas do Ministério da Saúde. De acordo com Souza, os pacientes nas 48 cidades que fazem parte do departamento regional devem procurar as unidades básicas de saúde para serem encaminhados à avaliação. Segundo ele, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera ideal para o combate à doença a realização de 3 mil cirurgias a cada milhão de habitantes.

Como a região de Sorocaba tem 2 milhões de habitantes, o Hospital Oftalmológico, sozinho, pode atingir esse volume. "Com os mutirões de catarata do programa do governo, mais o volume de cirurgias da rotina de nosso hospital, vamos atingir 6 mil cirurgias em 2013 e devemos ser a região com o melhor índice de cirurgias por habitante no mundo", disse.

No fim de semana, 1.118 pacientes procuraram o hospital do Banco de Olhos de Sorocaba para triagem - desses, 932 foram aprovados para serem operados por especialistas, em convênio com o SUS. "A cirurgia sai totalmente de graça para o paciente", afirmou Souza. No sábado, 7, e domingo, 8, haverá nova triagem, quando serão selecionados os portadores a serem submetidos à cirurgia durante a última semana do mês. Em julho, o hospital realizou 2.762 cirurgias de catarata pelo SUS. O estabelecimento também é referência em transplante de córneas.