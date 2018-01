Hospital de Berlim diz que mulher doente não parece ter Ebola

Os serviços de emergência na capital alemã momentaneamente isolaram um centro de empregos e levaram uma mulher com sintomas que incluíam febre alta para o hospital Charite.

Uma porta-voz do hospital disse mais tarde que a mulher, cujo nome não foi divulgado, provavelmente estava com uma infecção no estômago, mas que o Ebola não poderia ser descartado formalmente até a análise dos resultados de um exame de sangue.

"Neste momento, os especialistas do Charite não consideram que seja Ebola", afirmou a porta-voz do hospital em um comunicado. "A paciente não esteve em uma região afetada."

(Reportagem de Stephen Brown)