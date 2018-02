Hospital de Campinas investiga contágio por tuberculose Mais um hospital de Campinas (SP) investiga a contaminação por tuberculose em recém-nascidos. O Hospital Celso Pierro, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Campinas), começou uma triagem para identificar a presença do bacilo de Koch em 62 bebês nascidos entre 23 de fevereiro e 14 de abril, que passaram pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. De acordo com nota do hospital, a mãe de um dos bebês que frequentou a UTI nesse período foi diagnosticada com tuberculose em outubro.