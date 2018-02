Hospital de São Caetano fecha sem dar explicações

Os corredores estão escuros e as salas, lacradas. A direção do Hospital São Caetano - o mais tradicional hospital privado de São Caetano do Sul (Grande São Paulo), cidade com um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano do País - abandonou a unidade sem explicações no dia 10. A prefeitura e o Estado tiveram de receber em hospitais públicos da região ao menos 19 pacientes que estavam internados pelo plano de saúde do local.

"Eu nunca vi isso na minha vida", afirmou ontem ao Estado Maurício Ceschin, diretor presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A derrocada de unidades de saúde e de planos, em geral, não chega ao ponto de haver abandono até de pacientes internados.

A ANS, órgão regulador das operadoras, já intervinha no plano Di Thiene - que tem 7.648 usuários, a maioria idosos, ligado à mantenedora do hospital, a Sociedade Beneficente São Caetano. Agora, promete providências e pede que usuários oficializem reclamações pelo Disque ANS (0800 701 9656). Porém, questionada, não informou até o fechamento desta edição quais providências podem ser tomadas a curto prazo. A direção fiscal, intervenção adotada, só ocorre quando existem problemas econômicos e financeiros significativos.

A reportagem esteve ontem na unidade, que tem 57 anos de existência, e não encontrou nenhum responsável (mais informações nesta página). Também tentou contato com diversos integrantes da cúpula, por telefone, sem sucesso.

Há cerca de um ano, o Hospital Brasil, unidade privada de Santo André (Grande São Paulo), participava da administração do Hospital São Caetano. A instituição pertence à rede D"Or, que mantém hospitais célebres no Rio, entre eles o Copa D"Or, e é um dos maiores grupos privados hospitalares do País. No entanto, o grupo diz que a relação comercial do Hospital Brasil com o São Caetano não é de sua responsabilidade por ser anterior à compra do Hospital Brasil.

Em nota, o Hospital Brasil apenas afirmou que constatou que "os passivos contingentes acumulados pelo Hospital São Caetano (...) inviabilizam economicamente " a unidade e "não encontrou solução para as dificuldades." "(...) Assim, decidiu ordenadamente descontinuar os seus esforços." Por fim, disse que assumiria os atendimentos de internados, mas a prefeitura informou que teve de cuidar dos acamados.

Segundo o município, a secretaria da Saúde soube do problema no hospital no dia 10, quando o familiar de um paciente internado pediu para transferi-lo para um hospital público. "Ao recebermos o segundo pedido, desconfiamos de que algo estava acontecendo. A secretaria de saúde procurou os diretores e foi então informada do possível fechamento do hospital."

Ainda de acordo com a prefeitura, foram encontrado dez pacientes internados em enfermaria e nove em UTI. "Aparentemente os tratamentos estavam evoluindo de forma usual, sem faltas gritantes, mas a sinalização era de que teriam medicamentos somente para mais três dias", continua a nota. "As equipes, tanto de UTI quanto de enfermaria, se mantiveram em atendimento (...). Não houve abandono ou negligência por parte da equipe(...). O abandono foi exclusivamente pela equipe diretiva administrativa, que virou as costas e foi embora sem dar qualquer explicação ou apoio aos funcionários que estão lá até hoje a espera", conclui o texto oficial.

Consumidor. Segundo o diretor do Procon de São Caetano, Alexandro Guirão, o Hospital São Caetano, o Hospital Brasil e o plano não responderam no prazo legal notificação do órgão para que explicassem sua situação societária e comercial. O diretor foi informado por conselheiros do São Caetano que a unidade foi arrendada para o Hospital Brasil, mas a empresa que alugou o hospital chama-se Anathema e ainda não estão claros os vínculos com o Hospital Brasil. O nome Anathema, cujo significado é "maldição", depois mudou para BSA.

O Ministério Público já acompanha o caso. "As pessoas não devem deixar de pagar o plano", alertou. Caso o atendimento seja restabelecido ou se for necessário propor uma medida judicial , é necessário que o pagamento esteja em dia, diz. Situações de desassistência devem ser levados à Justiça, recomendou.