Hospital sueco investiga caso suspeito de Ebola, diz imprensa local

Um homem que viajou recentemente para uma "área de risco" para o vírus foi levado para o Hospital da Universidade Karolinska, em Estocolmo, com febre e está sendo tratado em uma unidade de isolamento, disseram as reportagens.

Mais de 1.500 pessoas já morreram com a epidemia de Ebola no Oeste da África desde março.

"O vírus não se espalha pelo ar e pode apenas se disseminado entre pessoas por meio do contato direto com sangue e outros fluidos corporais", disse o Conselho do Condado de Estocolmo, segundo o jornal Svenska Dagbladet.

Representantes do conselho e do hospital não foram encontrados imediatamente para comentar o assunto.

(Por Simon Johnson)