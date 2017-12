Hotéis da Baixada Santista esperam lotação no feriado

Além dos turistas, de modo geral, que chegam para curtir o "calorzinho" do outono, Santos vai realizar dois eventos de grande porte, que costumam trazer muita gente de todo o Brasil: o congresso de fitness e um torneio internacional de tênis. Não é à toa que o Atlântico Hotel, localizado em frente à praia do Gonzaga, já se encontra com 100% de ocupação para os próximos dias. "Quem vier no escuro, corre o risco de não ter como se hospedar. A não ser que ocorra alguma desistência", afirma a responsável pelo setor de reservas, Flávia Paraventi, entusiasmada com o movimento do feriadão.

Semelhante entusiasmo é demonstrado pela presidente do Convention & Visitors Bureau de Guarujá, Maria Laudenir Carvalho de Oliveira. Ela destaca que, tradicionalmente, o município costuma receber muitos turistas nos feriados prolongados, ainda mais na Semana Santa, que coincide com Tiradentes. A expectativa é de que os hotéis registrem de 70% a 80% de ocupação.

"Fora isso, estamos muito otimistas com a proximidade da realização dos jogos da Copa do Mundo, que devem trazer um contingente muito grande de turistas para Guarujá, não só pela presença da seleção da Bósnia, que deverá se hospedar no Casa Grande, mas também de diversos visitantes estrangeiros que virão para São Paulo e, certamente, vão querer conhecer nossas praias", antecipa.

Estradas.

De acordo com a Ecovias, empresa que administra as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, a Baixada Santista deverá receber entre 250 mil a 365 mil veículos, no período que vai de quinta-feira, 17, até as 24 horas de segunda-feira, 21. Para dar maior fluidez ao tráfego, a concessionária vai acionar a Operação Descida a partir do meio-dia de amanhã, quando as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes serão direcionadas para as praias. Já no domingo, 20, com o movimento maior em direção à capital, será desencadeada a Operação Subida, das 15 às 22 horas. Um contingente de 204 profissionais e 58 viaturas será colocado à disposição dos turistas que utilizarem o sistema no feriadão.