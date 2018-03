Hotel da orla de Salvador é assaltado a 3 dias de evento A três dias do início da Copa das Confederações, um hotel da orla de Salvador foi assaltado nesta quarta-feira. Quatro homens armados invadiram o Corsário Praia Hotel, localizado na frente da Praia dos Artistas, por volta das 7h30, e roubaram funcionários e hóspedes, além de levar dinheiro e equipamentos do hotel. Ao terminar a ação, eles entraram num carro, no qual outro homem aguardava, e fugiram. Os criminosos ainda não foram identificados pela polícia.