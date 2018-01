HP adquire Mercury por US$ 4,5 bilhões A Mercury, empresa que fornece soluções de gerenciamento de infra-estrutura tecnológica, acaba de ser adquirida pela gigante HP, numa transação avaliada em US$ 4,5 bilhões. A empresa, que também atua no Brasil, fornece aplicativos para que grandes corporações possam administrar o seu parque instalado de hardware e software: sabendo quantas máquinas e aplicativos a empresa realmente têm, as organizações podem gerenciar os custos de administração e de atualização tecnológica, além de saberem o quanto realmente estão usando de sua infra-estrutura. Para a HP, por sua vez, a aquisição amplia o leque de soluções oferecidas aos grandes clientes corporativos, o que deve fortalecer os esforços mundiais da companhia rumo a uma estratégia de serviços envolvendo tecnologia da informação. ?A estratégia de software da HP é ser líder em gerenciamento de TI corporativa, de ponta a ponta, e ajudar nossos clientes a alinhar prioridades de TI com requisitos de negócios. A combinação de nossas ofertas HP OpenView com as ofertas Mercury BTO Enterprise vai integrar todos os blocos de gerenciamento de TI corporativa em uma solução completa para todo o ciclo de vida de TI, do planejamento ao desenvolvimento e operacionalização?, diz Thomas E. Hogan, vice-presidente sênior de software da HP. Com a aquisição da Mercury, a divisão de software corporativo da HP espera ampliar o volume de negócios em mais de US$ 2 bilhões em vendas anuais.