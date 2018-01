HP anuncia novas câmeras e impressoras durante a PMA 2007 Não mais o futuro, mas o presente da fotografia é digital, mesmo quando o usuário imprime a imensa quantidade de imagens que captura graças a essa evolução tecnológica. Essa é a tônica da PMA 2007, feira de fotografia digital e impressão que acontece nesta semana em Las Vegas, EUA. Com centenas de empresas expondo produtos para usuários finais e para empresas, o evento sinaliza a migração dos serviços fotográficos em todo o mundo para plataformas digitais. Sai de cena (aos poucos) a revelação de filmes, entram quiosques de auto-atendimento e impressoras que transferem fotos para camisetas, canecas, fazem ampliações em grandes formatos e com custos menores. Também existem novidades em câmeras. A HP, por exemplo, anunciou o lançamento de novas câmeras com as Photosmart M537 e M437. A M537 traz com um CCD de 6 Megapixels, zoom ótico de 3x, tela de 2,5 polegadas e uma tecnologia de estabilização de imagem. Traz ainda 16 MB de memória interna. Nos EUA, custará US$ 109. Já a M437 usa um sensor de 5 Megapixels, e vai disputar espaço no mercado de entrada, com um LCD de 2 polegadas e também com zoom ótico de 3x. Ambos os modelos utilizam pilhas AA ou baterias recarregáveis e devem chegar ao mercado em abril. Nos EUA, custará US$ 109. No mercado mais avançado, o destaque é a R837, uma câmera digital com sensor de 7 Megapixels, um LCD de 3 poleadas, zoom ótico de 3x, 32 MB de memória interna. É a primeira câmera que traz uma tecnologia de marcação que é compatível com os recursos de catalogação de imagens do Windows Vista. Outra novidade está nas melhorias na tecnologia de redução de olhos vermelhos para... animais! Isso mesmo: a empresa criou um sistema específico para os donos de cães e gatos. ?Depois da família, os animais de estimação são os elementos mais fotografados pelas pessoas em todo o mundo?, afirmou Ricardo Martiarena, gerente de produto da HP. Segundo o executivo, a empresa está investindo no conceito do câmera digital como um ?computador com lentes?, o que inclui recursos de edição de imagem na própria câmera, incluindo a geração de fotos em PB e cor a partir de um único arquivo, ou a eliminação de olhos vermelhos, entre outros recursos, bem como uma tecnologia que, a partir de um único disparo, gera três imagens com diferentes condições de captação, de forma que o usuário pode, depois, escolher qual lhe agrada mais. Assim como os outros lançamentos, a R837 utiliza cartões de memória do tipo SD para guardar as imagens. Nos EUA, a R837 custará US$ 229. O preço dos equipamentos para o mercado brasileiro não foi revelado. *Alexandre Barbosa viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil