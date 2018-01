HP anuncia novos desktops e notebook no Brasil A HP anunciou nesta semana o lançamento de um novo notebook do tipo tablet PC (que vira uma prancheta com tela sensível ao toque) no mercado brasileiro e uma nova linha de desktops incorporando funções multimídia avançadas como leitores de cartões de memória, controle remoto, sintonizador de rádio e TV e gravadores de vídeo que podem ser usados para pausar programação ao vivo (o vídeo é gravado ao toque de um botão, podendo ser visualizado depois). O notebook é o HP Pavilion tx1070BR, que o usa o processador Turion 64X2 da AMD, traz tela Widescreen de alta definição de 12 polegadas, webcam de 1.3 Megapixel e microfone integrados. O produto usa o Windows Vista Home Premium e traz gravador de DVD, traz 1 GB de RAM e HD de 120 GB e ainda apresenta um dispositivo leitor de impressão digital integrado, para fins de segurança. Custará R$ 7999,00 no Brasil. Já na área de desktops são cinco modelos diferentes, com preços que variam entre R$ 999 e R$ 5599 (modelos HP Pavilion a6010, a6015, a6020 PCTV, a6030, a6040 PCTV, m8050 e m8060). O modelo de entrada, o a6010, é vendido sem monitor, usa o Celeron D 356, tem 256 MB de RAM, disco rígido de 80 GB e drive gravador de DVD de dupla camada. O sistema utiliza o sistema Linux da Mandriva. No outro extremo da oferta da HP está o m8060, que é vendido com monitor LCD de 17 polegadas, usa o chip Core Duo E4300 da Intel, tem 2 GB de memória DDR2, traz dois discos rígidos, sendo um com 480 GB e o outro, removível, de 320 GB, gravador de DVD, sintonizador de rádio e TV, placa de vídeo ATI com 256 MB de memória, rede sem fio Wi-Fi, teclado e mouse óticos, leitor de cartões de memória, sistema operacional Windows Vista Home Premium e controle remoto. Segundo o vice-presidente da área de sistemas pessoais da HP, Juan Jimenez, as novas máquinas explorarão os benefícios fiscais contidos no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento (exceção ao modelo m8050 e m8060), e visam atender às demandas de consumidores mais exigentes. "Os usuários que já tiveram uma experiência com micros no passado estão migrando agora para novos micros com sistemas mais sofisticados e com mais funcionalidades", diz o executivo. De fato, só agora a HP está fazendo lançamentos mais consistentes de micros com o Windows Vista, confirmando uma posição adotada pela empresa já em janeiro quando afirmou que não iria participar da corrida de lançamentos de micros com o Windows Vista na ocasião.