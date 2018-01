HP anuncia novos notebooks para usuários corporativos A HP anunciou nesta semana o lançamento da sua nova linha de notebooks para usuários corporativos, que conta com modelos com foco na leveza (pesam menos de 1,5 kg) e maior poder de processamento. Além disso, dois deles contarão com fabricação local: o nx6310 e o nx6320. Alguns destes novos produtos são os primeiros da HP equipados com a plataforma Centrino Duo, da Intel, que usam chips com dois núcleos de processamento ativos. Esse diferencial dá mais poder de processamento em atividades multitarefa e traz melhor gerenciamento de energia, dando mais autonomia aos portáteis. A nova linha de notebooks da HP oferecem ainda a nova versão do HP Professional Innovations, um conjunto de recursos de hardware e soluções de software que inclui tecnologias como biometria integrada e a solução de proteção ao disco rígido HP Mobile Data Protection System 3D para aumentar a segurança e a facilidade de uso e a durabilidade. O módulo de segurança TPM, embutido na maioria dos novos modelos, oferece criptografia avançada de dados, credenciais e e-mail, ajudando a proteger as informações sensíveis, em caso de perda ou roubo do notebook. A tecnologia In-Mold Lamination, evita que o gabinete seja arranhado e que as letras das teclas se apaguem, o que garante que o notebook tenha um aspecto de novo por mais tempo, além do teclado à prova de líquidos em todos os modelos da linha. Micros O mais leve é o Compaq nc2400, que pesa menos que 1,5 kg e tem espessura com menos de uma polegada, tela LCD widescreen com 12 polegadas, chip de criptografia e sensor biométrico que garantem a segurança das informações guardadas no micro. O processador é o Intel Core Solo de 1,06 Ghz. Traz HD de 60 GB e 512 MB de RAM e a bateria promete autonomia de até 9 horas, segundo a fabricante. Traz sensor Biométrico de Impressão Digital HP integrado e 3 anos de garantia. O preço sugerido é de R$ 7499,00. Já os ´nacionais´ Compaq nx6310 e nx6320 são mais acessíveis, graças às isenções para a montagem local de micros. O nx6310 pode ser equipado com o Intel Core Duo ou Intel Celeron M. Pesa 2,7 Kg, traz LCD XGA de 15 polegadas, HD de 40GB e 256MB de memória RAM. O modelo com Celeron, de 1,46 GHz, custa a partir de R$ 2.799,00 e o com Intel Core Duo, de 1,66 GHz, a partir de R$ 3699,00. Já o nx6320 traz tela de 15 polegadas e traz o módulo de criptografia TPM 1.2 integrado, além de entrada para leitura de sete tipos de cartões de memória. O micro é equipado com o processador Intel Core Duo de 1,66 Ghz, traz HD de 40GB e 512 MB de RAM. Seu preço sugerido é de R$ 4199,00. A empresa terá ainda um modelo avançado, com tela de 17 polegadas e teclado numérico separado: o nx9420, que custará R$ 9199,00 e será equipado com o processador Intel Core Duo, HD de 80GB e 1GB de memória RAM.