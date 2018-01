HP Brasil divulga crescimento de 33% no País A HP Brasil divulgou nesta terça-feira o balanço de suas atividades no mercado brasileiro comemorando resultados como o crescimento de 33% no mercado e o crescimento nas vendas de notebooks e desktops, com 76% e 50%, respectivamente, como fruto da recuperação do mercado de informática, em função da MP do Bem, que trouxe incentivos fiscais, a relação cambial e o combate ao contrabando. A companhia também destacou a liderança no mercado de servidores Blade, onde afirmou ter alcançado 42% de participação. "A HP conseguiu resultados consistentes por ser a única empresa de tecnologia que atua em todo o território nacional e em todos os segmentos", afirmou Mário Anseloni, presidente e diretor geral da HP Brasil. Segundo o executivo, a filial brasileira da HP apresentou crescimento de 107% nos últimos três anos. A empresa também ampliou seu portfólio de produtos ao longo do ano, com o lançamento de notebooks, PDAs, multifuncionais e impressoras - a empresa mantém a liderança nos mercados de impressoras jato de tinta e multifuncionais, com 65% e 78%, respectivamente - e até mesmo de smartphones, que a companhia trouxe para o País neste ano.