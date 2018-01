HP Brasil tem novo presidente A HP Brasil anunciou uma grande mudança na direção da companhia no Brasil: Carlos Ribeiro, 54, abandona o comando da empresa, cargo que ocupa desde 1998. Quem assume é o vice-presidente de vendas Mario Anseloni, 39, escolhido para suceder Ribeiro há cerca de seis meses. A mudança, anunciada nesta segunda, já vinha sendo gestada dentro da empresa desde o ano passado, quando Ribeiro manifestou seu desejo de se aposentar. Com a promoção de Anseloni, o executivo Juarez Zortea, diretor de vendas de serviços, assume o cargo de vice-presidente de vendas. Ribeiro fica no cargo até o final deste mês e passa o comando da companhia comemorando treze trimestres consecutivos de crescimento acima das expectativas da empresa no mercado brasileiro. "A decisão de Ribeiro foi comunicada à HP em 2005. Desde então, tivemos tempo para planejar o processo sucessório. E o escolhido acabou sendo o Mario, por conta de sua energia e sua capacidade de desenvolver processos orientados para o crescimento", disse Rui da Costa, vice-presidente e diretor geral da HP para a América Latina e Caribe. Anseloni assume a função com a expectativa de expandir a participação da empresa na área de serviços, especialmente na área de terceirização, incluindo aí a categoria de serviços de impressão. Anseloni começou a trabalhar na HP nos EUA, em 1998, mesmo ano em que Carlos Ribeiro assumiu a presidência da empresa. Ribeiro também é conhecido por ter conduzido, no Brasil, a fusão da HP com a Compaq. O executivo estava na empresa desde 1976.