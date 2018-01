HP desbanca Dell do posto de líder no mercado de PCs A HP chegou a topo no ranking de venda mundial de PCs, segundo afirmaram levantamentos das empresas de pesquisas IDC e Gartner. A vantagem, no entanto, é pequena (cerca de 110 mil máquinas), portanto é cedo para dizer se a HP vai conseguir consolidar esta liderança. De qualquer forma, é a primeira vez que a empresa assume a liderança na venda de computadores desde 2003, quando a Dell se tornou o maior fabricante mundial de micros. Uma das estimativas, da empresa de pesquisas Gartner, indica que a HP vendeu 9,65 milhões de PCs no terceiro trimestre de 2006, frente a 9,54 milhões da Dell. Segundo a companhia, as vendas mundiais de PCs no período totalizaram 59,1 milhões de unidades, com crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período no ano passado. Já segundo o IDC, a HP vendeu 9,83 milhões de micros contra 9,80 milhões da Dell. Mesmo assim, a Dell mantém a liderança na venda de PCs no mercado norte-americano, o país que mais consome micros no mundo: 32,1% dos PCs vendidos contra 23% de participação da HP. Analistas indicaram que a oferta de micros com processadores da AMD, com custos mais baixos, ajudaram no resultado favorável à HP (a Dell começou a vender desktops e servidores com chips da AMD, rompendo uma exclusividade de 12 anos com a Intel).