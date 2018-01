HP e Amazon imprimirão livros sob demanda A fabricante de computadores HP e a livraria virtual Amazon firmaram um acordo pelo qual a primeira irá fornecer serviços de impressão colorida para um novo serviço de livros sob demanda pela internet. Para a HP, a parceria permite estabelecer um novo posicionamento para a empresa, que expandiria sua identidade do ´negócio de impressoras para o de impressões.´ A parceria estabelecida permitirá, por exemplo, a impressão por encomenda de livros fora de catálogo ou esgotados na loja virtual da Amazon, além de pavimentar o terreno para a divulgação de títulos com tiragens menores, que teriam um custo de produção mais atraente graças às tecnologias de digitalização. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.