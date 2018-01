HP e AT&T revisarão políticas de pagamentos a seus executivos

As companhias Hewlett-Packard (HP) e AT&T fazem parte de um grupo de empresas que se comprometeram a modificar suas políticas relacionadas a compensações a executivos, informou nesta segunda-feira, 21, a firma The Conference Board.

Uma comissão de trabalho dessa entidade privada de análise elaborou uma série de recomendações para as empresas, a fim de restaurar credibilidade e elevar a confiança nas práticas empresariais sobre compensações aos empregados.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A firma The Conference Board lembrou, em comunicado à imprensa, que há um "significativo" debate neste momento em torno de uma reforma regulatória.

Acrescentou que, "enquanto o Governo (dos EUA) tem responsabilidades importantes", as empresas e os acionistas "também têm um papel e devem tomar ações significativas para recuperar a confiança que foi perdida durante a crise econômica".

As recomendações que faz às empresas incluem o estabelecimento de uma relação clara entre o salário, a estratégia e os resultados.

Também recomenda estabelecer compensações que sejam "justas, acessíveis e claramente alinhadas aos resultados" e eliminar outras que possam ser polêmicas, como pagamentos excessivamente generosos a executivos que abandonam a empresa, entre outras práticas.

Além disso, recomenda que se demonstre às claras que o conselho supervisiona as compensações a executivos, que há mais transparência sobre as práticas de compensações e um diálogo apropriado entre os conselhos de administração e os acionistas.

Além da AT&T e da Hewlett-Packard, já expressaram seu apoio a essas recomendações as empresas Cisco Systems, Tyco Internacional, AFC Enterprises, Nasdaq OMX Group, Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), California State Teachers' Retirement System e a corporação Albemarle.