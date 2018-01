HP e BNDES financiam TI para pequena e média empresa

Pequenas e médias empresas brasileiras têm agora à sua disposição um novo programa de financiamento desenvolvido pela HP Brasil. A empresa ampliou e aprimorou seu leque de ofertas para facilitar o acesso a hardware, software e serviços, com uma linha que pode ser captada junto ao BNDES. Este segmento de mercado, também conhecido pela sigla SMB (small and medium business), será atendido pelo chamado HP Smart Finance. São três canais principais: crédito direto ao cliente, cartão BNDES e a modalidade de Leasing. "Esta iniciativa vai proporcionar à pequena e média empresa acesso a investimentos em tecnologia que proporcionem competitividade ao seu negócio", diz Renata Gaspar, diretora do grupo de sistemas pessoais para empresas. Negociação Os principais benefícios para as empresas interessadas são os juros mais atraentes na comparação com outros canais de venda de tecnologia, segundo a HP. Na modalidade CDC, as taxas de juros, que variam de 2,29% de 1 a 12 parcelas e 2,19% de 12 a 23 parcelas. O valor mínimo para a obtenção do financiamento é R$ 1500,00. Pelo cartão BNDES, cujo foco também são as micro e pequenas empresas a uma taxa extremamente competitiva: 1,03%. O parcelamento pode ser feito em 12, 18, 24 ou 36 vezes. Os empreendedores podem contratar até três cartões com limite de R$ 250 mil cada. A terceira opção é o leasing, para médias e grandes empresas, indicado para operações acima de R$ 30 mil diluías a partir de 24 vezes. Ao final do parcelamento o cliente pode comprar o equipamento, estender o leasing ou renovar o contrato. "O importante para os clientes é que, ao dispor destas linhas, a HP fornece taxas mais baixas do que as oferecidas pelos canais da empresa no País. Antes, cada distribuidor ou revenda contratavam suas linhas de crédito próprio ou junto a bancos, com taxas variadas. Agora, empresas de todo o País encontram uma condição melhor e nivelada em todas as regiões do Brasil", afirma Carina Tagliani, gerente de marketing da HP para pequenas e médias empresas. A única ressalva, segundo a executiva, é para o plano pelo BNDES, que pede investimentos maiores e que só é válido para a compra de produtos também fabricados no Brasil.