HP e Instituto Ayrton Senna fazem promoção de Natal A HP Brasil fará neste ano a segunda edição da campanha "Fórmula do Bem HP", que beneficiará o Instituto Ayrton Senna, que desenvolve projetos nas áreas de educação para crianças e jovens em todo o Brasil. No ano passado, a campanha Fórmula do Bem arrecadou mais de R$ 700 mil que foram utilizados para compra de material pedagógico e de alimentação do Programa Educação pelo Esporte. A duração da campanha será de 10 de novembro a 14 de janeiro. Durante este período, os consumidores receberão descontos de até R$ 200 na compra de alguns produtos de imagem e impressão da HP. "É muito gratificante para a HP Brasil poder trabalhar em conjunto com o Instituto Ayrton Senna, permitindo que nossos consumidores adquiram produtos com tecnologia de ponta ao mesmo tempo em que beneficiam um trabalho tão importante", afirma Edson Shiwa, Vice Presidente do Grupo de Imagem e Impressão da HP Brasil. Para cada produto comprado, serão doados até R$ 10,00 aos projetos do Instituto Ayrton Senna. Os descontos variam conforme o produto e modelo nas redes credenciadas e o valor doado já está incluso no preço do equipamento. Além disso, a HP presenteará seus clientes com o DVD duplo "Tributo Oficial a Ayrton Senna". Este DVD inclui três filmes com documentários, entrevistas, biografia, estatística de corridas e galeria de fotos. Para ganhar, deve-se adquirir um dos produtos da HP válidos para esta promoção, ligar para 0800 772 7366 até 10 dias úteis após a compra, fornecer dados para entrega do DVD e enviar uma cópia da nota fiscal do equipamento por fax, e-mail ou correio. Os produtos que valem um DVD são: Impressoras jato de tinta fotográficas HP Photosmart D7160 e HP Photosmart D7360; Impressora jato de tinta HP Deskjet 6940; Impressora laser colorida HP Color Laserjet 2600n; Câmeras digitais HP Photosmart R827 e HP Photosmart R967; Impressora fotográfica portátil HP Photosmart A616; Estúdio fotográfico portátil HP Photosmart A433 e Scanner HP Scanjet 4890.