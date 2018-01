HP e Via anunciam novo micro de baixo custo na China A HP e a fabricante de placas e componentes Via Technologies anunciaram na China o lançamento de uma nova linha de micros de baixo custo com o HP Compaq dx2020, um micro de mesa que usa a linha de processadores VIA C7-D. Mas não se espante: apesar da hegemonia no mercado mundial de processadores para PCs ficar praticamente nas mãos de duas empresas - AMD e Intel - existem outros fabricantes como a norte-americana Transmeta e a taiwanesa Via. As principais características do novo chip são a eficiência no consumo de energia elétrica e a ausência de carbono em sua fabricação. O produto também é o mais recente desenvolvimento dos chips da empresa, alguns dos quais até dispensam o uso dos coolers (conjunto de ventoinha mais dissipador de calor), baixando o consumo geral de energia dos PCs. Desenvolvido para oferecer desempenho confiável, o HP Compaq dx2020 traz ainda memória DDR2, HD Seria ATA e portas USB 2.0. O processador gráfico integrado é o VIA UniChrome Pro II, que consegue rodar vídeos em MPEG-2 e DVDs. Voltado ao mercado corporativo, o micro ainda terá os mecanismos de encriptação de dados da Via, para fins de segurança, e que fazem parte dos processadores da fabricante.