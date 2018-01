HP faz recall de baterias de notebooks A HP está fazendo um recall mundial de baterias de notebooks, que deve afetar 15700 equipamentos em todo o mundo, 1600 dos quais pertencem a usuários brasileiros. A reposição de componentes é válida para as baterias fabricadas entre 1º de janeiro e 10 de janeiro de 2005, utilizadas com diversos modelos de computadores portáteis da marca HP e Compaq. As baterias em recall podem superaquecer e provocar riscos aos consumidores. O computador portátil não é afetado por esta reposição. Os modelos de notebooks fabricados no Brasil que podem incluir estas baterias são da série HP Pavilion ze2000, que incluem os modelos ze2010, ze2020, ze2030, ze2040, ze2210 e ze2220. Para verificar se a bateria do computador faz parte do programa de reposição, o consumidor deverá localizar o modelo do produto na borda da tela na parte inferior do computador; com o computador portátil desligado de qualquer fonte de alimentação, retirar sua bateria e verificar o número de série da bateria. A HP preparou um site na internet (em inglês), contendo as instruções do programa de substituição das baterias.