HP faz recall de câmeras digitais nos EUA Um defeito pode fazer com que cerca de 679 mil câmeras fotográficas digitais da HP Photosmart R707 provoquem incêndios. Quando usando pilhas não-recarregáveis e ligadas fontes, impressoras fotográficas ou bases de atracagem com a função de recarga, a câmera pode tentar energizar estas pilhas, eventualmente causando um superaquecimento que pode até causar incêndios. O alerta foi feito por autoridades de segurança do consumidor norte-americanas nesta terça-feira, dia 6. Até o momento, não foram registrados nenhum incidente com o defeito. Preventivamente, a empresa orientou donos destas câmeras a evitar seu uso com baterias não-recarregáveis até que a falha seja corrigida. Para realizar o reparo, só é preciso atualizar o firmware, o software interno que controla as funções do modelo. A HP ainda não liberou esta atualização em seu site, embora tenha prometido fazer isso em breve. Donos de exemplares do modelo estão sendo contatados nos EUA para realizar as correções necessárias. As câmeras, fabricadas na China, foram vendidas entre agosto de 2004 e abril deste ano. A câmera também é comercializada no Brasil. Procurada pelo portal, a HP declarou que tem conhecimento do problema e que está tomando as providências necessárias. "Inicialmente, o recall só será feito nos EUA, mas a empresa avisará a imprensa tão logo haja mais detalhes sobre o assunto", disse a empresa em um comunicado.