HP inicia produção local de monitores LCD A HP Brasil anunciou o início da fabricação de monitores de cristal líquido (LCD) no país. Os modelos serão vendidos separadamente, no varejo, além de integrarem pacotes com os Pcs da companhia vendidos no Brasil. "Num futuro próximo, a tecnologia LCD substituirá a CRT - dos monitores convencionais - e a HP está se preparando para isso", afirma Juan Pablo Jimenez, vice-presidente do Grupo de Sistemas Pessoais da HP Brasil. Os novos modelos de monitores produzidos no Brasil são o HP L156v LCD, de 15 polegadas, e o HP L176v LCD, de 17 polegadas, que serão vendidos no varejo local com preços a partir de R$ 749,00.