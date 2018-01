HP lança câmeras digitais e impressora com Wi-Fi A HP anunciou nesta semana um conjunto de 50 lançamentos para o varejo, incluindo produtos diversos como impressoras, scanners, multifuncionais, notebooks e câmeras digitais. Entre as câmeras, são quatro novos modelos que abrangem do público iniciante a usuários mais exigentes. A câmera mais básica lançada é a Photosmart R467, modelo de entrada da empresa e que ainda não teve seu preço definido, embora o vice-presidente da área de imagem da HP Brasil, Edson Shiwa, tenha garantido que a empresa quer competir seriamente neste mercado. Se a aposta da HP valer, a câmera deve chegar ao varejo com um custo competitivo. Ela apresenta um bom conjunto, como sensor de 6 Megapixels, visor LCD de 2 polegadas e compatibilidade com o recurso PictBridge (presente nas demais câmeras), que permite imprimir fotos diretamente da câmera em impressoras compatíveis. Seus 16 MB de memória interna são expansíveis com o uso de cartões de memória do tipo SD (mídia usada em geral nos outros modelos de câmeras da HP). Definição O segundo modelo é a M627, que traz sensor de 7 Megapixels, zoom ótico de 3x e visor LCD de 2,5 polegadas. Com preço de R$ 999, traz ainda alguns recursos de edição simples de imagem, que aplicam efeitos na própria câmera com o software HP Design Gallery. A HP também lançou um modelo compacto com a R867. Ela tem resolução de 7,2 Megapixels, zoom ótico de 3x, estabilizador de imagem e uma tela LCD de 2,5 polegadas. A câmera permite fazer fotos panorâmicas, fazendo a montagem de uma seqüência de até 5 imagens no próprio aparelho. Custará R$ 1499. O modelo mais avançado é a R967. Traz sensor de 10 Megapixels, zoom ótico de 3x e digital de 10x (30x no total) e que deve custar R$ 1999. A curiosidade é que o zoom digital mais parrudo é fruto da resolução da câmera, pois : o zoom digital é um efeito obtido pela extrapolação de imagens a partir do CCD (o sensor que captura a luz e compõe as fotos), ou seja, funciona como uma ampliação em uma foto comum. A lógica é simples: se o usuário tem uma câmera com um sensor mais fraco, digamos de 3 Megapixels, e usa o zoom digital, irá ampliar uma imagem de qualidade menor, às vezes comprometendo a qualidade da imagem ao criar uma aproximação artificial. No caso da R967, como o sensor é mais poderoso, os limites dessa ampliação são mais elásticos. Mas é bom lembrar que o zoom ótico é sempre a característica técnica mais importante para quem quer fazer fotos à distância. Versatilidade Entre os vários modelos de impressoras jato de tinta, scanners e multifuncionais, um modelo que chama a atenção é a Deskjet 6980, que serve para usuários domésticos e que também pode atender a pequenos escritórios. Além de trazer entrada de rede, a impressora pode operar em redes Wi-Fi. O modelo traz velocidade de 36 ppm (páginas por minuto) em preto e branco e 24 ppm em cor, podendo produzir fotos que podem resistir ao desbotamento. A impressora é compatível com o recurso PictBridge, traz porta USB frontal e ainda apresenta resolução de até 4800 dpis (pontos por polegada). Custará R$ 799 no mercado brasileiro.