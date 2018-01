HP lança concurso de Fotografia Digital A HP Brasil anunciou nesta semana um novo concurso de fotos digitais com abrangência nacional. Com o tema familiar como foco, o concurso ?HP Retratos de Família? irá premiar com um estúdio digital completo da HP os vencedores. Para participar, a única exigência é que os candidatos imprimam as imagens no papel fotográfico HP Premium Plus ou HP Advanced, no formato 10 x 15 cm, e que os arquivos tenham no mínimo a resolução de 1024 X 768 pixels. Segundo divulgou a HP, as fotos considerarão os seguintes critérios: ·Criatividade na composição visual e adequação ao tema proposto: ?Retratos de Família?; ·Potencial de comunicação do tema através do uso da fotografia; ·Originalidade; ·Qualidade técnica da obra fotográfica: enquadramento, iluminação, contraste e cor; Como prêmios, serão distribuídos 10 estúdios portáteis de fotografia HP Photosmart 422 - uma combinação de câmera digital de 5.2 Megapixels e uma impressora portátil de qualidade fotográfica que consegue imprimir fotos no tamanho 10 x 15 cm diretamente a partir da câmera. O material deve ser postado, até o dia 30 de agosto de 2006, juntamente com a ficha de inscrição e os termos de autorização que estão disponíveis na internet. Veja o link ao lado. O concurso está sendo divulgado nos canais e pontos de vendas HP. O resultado será divulgado no dia 04 de setembro, às 10h, na sede da empresa, localizada em São Paulo.