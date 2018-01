HP lança desktop multimídia que capta TV e rádio FM A HP lançou nesta semana o novo desktop Pavilion b1060. O grande destaque do micro é sua proposta de plataforma de entretenimento digital, unindo as funções de PC, TV, rádio e games no mesmo micro. O aparelho traz sintonizador de TV que permite visualizar até 16 canais de TV aberta simultaneamente (picture in picture, ou simplesmente PIP), além de trazer recursos de captura de vídeo, com a gravação de programas, além de permitir gravar e reproduzir vídeo ao mesmo tempo. Na prática, isso significa poder pausar uma programação sendo assistida ao vivo, digamos para atender uma ligação telefônica, para depois retomar do mesmo ponto onde o vídeo parou. A funcionalidade é a mesma do TiVo, gravador de vídeo digital muito popular no mercado norte-americano. O micro permite ainda que o usuário programe gravações com antecedência. O novo desktop da HP também traz sintonizador de rádio FM e possui gravador de DVD com suporte para camada dupla, permitindo armazenar até 8,4 GB de informações em discos compatíveis. Os usuários de games podem se divertir com a placa de vídeo ATI Radeon 9550 com 256 MB de memória dedicada para gráficos e games e 1 GB de memória RAM. Outras especificações técnicas incluem Pentium 4 de 3,06 Ghz, HD de 160 GB e dois drives independentes: um gravador de DVD e outro DVD ROM, só para leitura (unidades independentes), tudo isso por R$ 3699,00 para o mercado brasileiro.